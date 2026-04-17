Более 5,5 тысячи ям ликвидировали на дорогах Люберец с начала весны

В городском округе Люберцы продолжается ямочный ремонт. С 1 марта на муниципальных и региональных дорогах устранили 5544 ямы общей площадью 8316 квадратных метров.

На территории округа по поручению главы Люберец Владимира Волкова усилена работа по ямочному ремонту. С начала весны на муниципальных дорогах устранили 2736 ям общей площадью 4104 квадратных метра. На региональной сети — 2808 ям площадью 4212 квадратных метров.

«Ямочный ремонт в городском округе проводится круглогодично. В зимний период ямы устраняют литым или холодным асфальтом, а в весенне-летний — как холодной, так и горячей асфальтобетонной смесью. Система СКПДИ используется для выявления дефектов, их цифрового учета и контроля качества. Процесс включает три этапа: инспекцию, ремонт и проверку», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа Иван Игнатов.

Ямочный ремонт на территории округа проводят подрядные организации: общество с ограниченной ответственностью «ЛюбДор», общество с ограниченной ответственностью «МСК Дорстрой», общество с ограниченной ответственностью «Дорожная Графика» и общество с ограниченной ответственностью «Амнион».

По вопросам содержания улично-дорожной сети жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу по телефонам: 8 (499) 575-00-55, 8 (800) 350-19-66.