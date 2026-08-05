Более 5,3 тысячи заявлений на льготную ипотеку подано в Подмосковье

Льготные программы «Бюджетная ипотека» и «Социальная ипотека» предназначены для специалистов в сферах здравоохранения, образования, науки, промышленности и спорта. Для получения бюджетной ипотеки необходимо отработать в регионе в течение пяти лет, а для социальной — десять лет.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В Мингосуправления сообщили, что в услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Услуга предоставляется бесплатно.