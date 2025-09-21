Более 520 дворов благоустроили в Подмосковье с начала года

В третье воскресенье сентября в Подмосковье традиционно отмечают День благоустройства. Поздравляют проектировщиков, рабочих зеленого хозяйства, дорожников, ландшафтных дизайнеров и всех специалистов, которые делают города и поселки чище и уютнее.

Сегодня в сфере благоустройства Московской области трудятся более 30 тысяч человек. Их работу координирует Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. В задачи входят ремонт дворов, обновление дорожного покрытия и обустройство пешеходных тропинок.

В 2025 году уже обновили 525 дворов, обустроили около 540 пешеходных маршрутов и уложили свыше 500 тысяч квадратных метров асфальта.