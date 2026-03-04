Более 520 дождеприемных колодцев построили в Люберцах за 5 лет

В рамках программы по устранению подтоплений в округе построили 526 дождеприемных колодцев и проложили 448 метров эколивневки по 11 адресам. Работы велись при поддержке губернатора Московской области.

Эколивневки работают по принципу естественного впитывания: сточные воды через решетку попадают в колодец, затем в трубу с дренажными отверстиями и уходят в грунт через дренажный слой.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и поставке новой техники, которую мы получили в прошлом году, сейчас для устранения подтоплений в распоряжении сотрудников „Люберецкого водоканала“ 7 илососов, 10 перекачивающих станций, 50 мотопомп, 20 дренажных насосов», — отметил глава округа Владимир Волков.

Для приема заявок по устранению подтоплений работает чат «Люберцы + Дзержинский», куда подключены руководители и сотрудники управляющих и других профильных организаций.