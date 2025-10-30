Более 52 тысяч жителей Солнечногорска сделали прививки от гриппа с конца августа

В городском округе Солнечногорск продолжается масштабная кампания по вакцинации населения против вируса гриппа типов A и B. С конца августа текущего года сезонную прививку от гриппа уже сделали более 15 тысяч детей и почти 37 тысяч взрослых.

Для проведения этой процедуры применяются современные отечественные трех- и четырехвалентные вакцины, которые доказали свою безопасность и высокую эффективность. Перед проведением инъекции медицинский работник в обязательном порядке осуществляет предварительный осмотр пациента.

Для вакцинации используются российские инактивированные препараты: детям в возрасте от шести месяцев до 18 лет вводится четырехкомпонентная вакцина «Ультрикс-квадри», тогда как взрослые прививаются трехвалентными вакцинами «Совигрипп» либо «Флю-М».

«Лучшая защита от гриппа — вовремя проведенная вакцинация, обеспечивающая безопасность как себе, так и окружающим. Подчеркну, жители городского округа Солнечногорск могут пройти вакцинацию до конца ноября», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Прививку от гриппа можно сделать с 8:00 до 20:00 в поликлиниках, до 19:00 — в амбулаторных учреждениях и в фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, вакцинацию можно пройти непосредственно в образовательных учреждениях, включая школы и детские сады, а также на предприятиях Солнечногорска.