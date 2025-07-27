Более 500 жителей Люберец приняли участие в фестивале красок

В Наташинском парке Люберец прошел фестиваль красок Холли, который собрал свыше 500 участников, сообщили в управлении молодежной политики и развития добровольчества. Мероприятие объединило людей разных возрастов — от детей до взрослых — и превратилось в яркое и весёлое событие.

Участники смогли проявить творческий подход, раскрашивая лица друзей необычными узорами.

«Особенностью фестиваля стала интерактивная программа: веселые конкурсы, танцевальные батлы и музыкальное сопровождение создавали праздничную атмосферу, а яркие фотографии оставили участникам незабываемые воспоминания», — отметила начальник управления молодежной политики и развития добровольчества Наталья Канакова.

Хотя фестиваль красок Холли появился в России сравнительно недавно, он уже завоевал популярность среди всех поколений, принося радость и чувство единства.