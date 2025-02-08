Более 500 уличных светильников заменят в Дубне в 2025 году

Благодаря проекту «Светлый город» на нескольких улицах Дубны появятся новые светильники. Их установят в том числе по заявкам жителей.

Специалисты проводят работы ежедневно. Они также ремонтируют светильники и проводят профилактику. В том числе по обращениям от жителей.

«Утвердил перечень объектов на этот год. Так, жители часто писали о том, что на улице Володарского плохая видимость на дорогах — в этом году мы заменим здесь больше 200 светильников. Аналогичные работы проведем на других участках улиц наукограда», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Так, новые опоры появятся на участках улиц Правды, Жуковского и Четвертом речном проезде. А замену светильников проведут на улицах Володарского, Карла Маркса, проезде Энергетиков и ряде других.

Кроме того, что в рамках указанного проекта в 2025 году в муниципалитете продолжат модернизировать автоматизированную систему управления наружным освещением.