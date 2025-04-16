Более 500 тонн гуманитарной помощи отправили из Химок в зону СВО с 2022 года
С начала специальной военной операции жители округа передали более 500 тонн гуманитарных грузов. К инициативе присоединились волонтеры, депутаты и представители организаций.
Проект «Доброе дело» реализуется в Химках уже третий год. Инициатива охватила сотни горожан, среди которых — добровольцы, представители местных предприятий и депутаты Совета. В рамках проекта с первых дней СВО в округе удалось собрать свыше 500 тонн гуманитарной помощи.
В городе продолжают работу пункты сбора. Один из них действует на базе Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья».
«Проект „Доброе дело“ — это не разовая акция, а постоянная работа, к которой присоединяются добровольцы разных возрастов, а также бизнес и общественные организации», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.
Принести продукты длительного хранения и вещи первой необходимости можно по адресу: улица 9 Мая, 18Б. Пункт работает ежедневно с 9:00 до 18:00.
«Каждый желающий может присоединиться к волонтерским акциям. Вместе мы делаем большое и важное дело», — добавил депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.