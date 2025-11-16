Юношеский турнир ко Всероссийскому дню самбо прошел в Мытищах

В юношеском турнире по самбо в Мытищах приняли участие более 500 спортсменов из 17 регионов России. Соревнования провели в рамках проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Поздравляю всех с Днем самбо! Юных самбистов, организаторов турнира, тренеров, родителей, которые также отдают частичку себя нашему виду спорта», — сказал президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.

В турнире приняли участие юноши и девушки 2009–2014 годов рождения в составе 50 команд из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов России.

Спортсменов поприветствовала двукратная чемпионка мира по самбо Карина Черевань.

«Спасибо большое, ребята, что вы сегодня здесь с нами. Поздравляю всех с праздником. Желаю вам красиво бороться. Самое главное — стать чемпионами в своем родном виде спорта», — сказала она.

Турнир проводят с 2015 года. За это время соревнования стали стартовой площадкой для именитых спортсменов, в том числе для чемпионки мира и Европы Эльмиры Кахрамановой, пятикратной победительницы первенств мира Екатерины Матыревой и бронзового призера первенства мира Романа Дзямко-Гомулец.

«На этом турнире зажигаются новые звезды нашего национального вида спорта — самбо. Через несколько лет эти ребята будут выступать на чемпионатах мира и будут вспоминать, что первый турнир прошел именно здесь, в Мытищах», — подчеркнул заслуженный тренер России по самбо Юрий Гончаров.

Отметим, Всероссийский день самбо отмечают 16 ноября. Именно в этот день в 1938 году вид спорта признали официальным. Подобные спортивные мероприятия проводят в 82 регионах России. В них принимают участие как юные, так и именитые спортсмены.