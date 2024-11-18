Более 500 спортсменов приняли участие в турнире ко Дню самбо в Мытищах

Второй год подряд мытищинский Центр единоборств становится одной из главных площадок для проведения всероссийских соревнований, приуроченных к Дню самбо. В традиционном турнире приняли участие более 500 спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет из Подмосковья, Москвы и еще десяти регионов России, представляя 45 команд.

Это мероприятие стало самым масштабным по географии и представительству среди всех, посвященных данной дисциплине. Оно не только привлекает огромное количество участников, но и становится значимым социальным событием, способствующим вовлечению детей и молодежи в спорт.

Организаторы и участники отмечают высокий уровень организации турнира и выражают надежду на дальнейшее развитие и популяризацию самбо как важной части культурного и спортивного наследия России.

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