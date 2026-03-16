Более 500 семей отметили новоселье в Павловском Посаде

Московская область продолжает удерживать статус общероссийского лидера по темпам жилищного строительства и эффективности реализации программ по расселению аварийного фонда. Итоги пятилетней работы в Павлово-Посадском городском округе были подведены в рамках федеральной серии форумов «Народная программа. Есть результат».

За пятилетний цикл свои жилищные условия смогли улучшить 514 семей муниципалитета. Одной из участниц программы стала жительница Электрогорска Олеся Злобова. Ее пример наглядно демонстрирует, как работают государственные сертификаты на покупку жилья. Получив выплату в размере почти двух миллионов рублей, Олеся смогла навсегда оставить в прошлом тесную комнату в аварийном доме.

«Переезд стал для нас настоящим прорывом. Раньше наша семья буквально ютилась на 23 квадратных метрах в старом здании. Сейчас у нас комфортная квартира в современном доме. Весь процесс оформления документов прошел на удивление быстро, а результат превзошел все ожидания: наше жилое пространство увеличилось ровно в два раза», — поделилась Олеся Злобова.

Программа улучшения жилищных условий в округе охватывает самые разные категории граждан, нуждающихся в поддержке государства. Итоговые показатели распределились следующим образом: ликвидация аварийного фонда, поддержка молодых семей, забота о детях-сиротах, а также помощь многодетным.