Более 500 подростков устроились в трудовые отряды в Люберцах с начала лета

В Люберцах продолжается реализация проекта «Трудовые отряды» для подростков с 14 до 18 лет. С 1 июня трудоустроены 530 школьников и студентов.

В округе создан ресурсный центр, где ребятам помогают составить резюме, подобрать вакансию, организовать медосмотры и инструктажи, оформить банковскую карту и заключить трудовой договор. Весь процесс координируют от заявления до выплаты зарплаты.

«Чтобы получить работу, подростку необходимо подать заявление через ресурсный центр или на портале „Работа в России“. Процедура оформления занимает не более двух дней. После заключения трудового договора можно приступать к работе», — отметила руководитель управления социально-трудовых отношений администрации округа Марина Ефремова.

Трудовой день подростка длится два-четыре часа. Можно выбрать территорию рядом с домом, чтобы не тратить время и деньги на транспорт.

В 2025 году в Люберцах трудоустроили 1131 человека в возрасте от 14 до 18 лет. В текущем году планируют принять на работу около полутора тысяч подростков. В летний период они получают около 15 тысяч рублей, а во время учебы — примерно 10 тысяч рублей.