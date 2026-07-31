Более 500 метров тротуара отремонтировали на улице Михельсона в Люберцах

В Люберцах в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» завершилось обустройство тротуара на улице Михельсона. Протяженность участка составила 550 метров.

Подрядная организация установила бортовой камень и выполнила укладку асфальтового покрытия. Обновить пешеходную дорожку просили жители на одной из встреч в формате выездной администрации.

«Мы продолжаем повышать безопасность всех участников дорожного движения: только в прошлом году, в том числе и по обращениям жителей на выездных администрациях, обустроили 23 тротуара общей протяженностью более 10 километров», — отметил глава округа Владимир Волков.

В рамках текущей программы ремонта дорог в округе специалисты уже отремонтировали 12 из 14 участков. С полным адресным перечнем можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.