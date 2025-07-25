Более 500 метров теплосетей обновят в микрорайоне Новлянский в Воскресенске
В городском округе Воскресенск продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. В микрорайоне Новлянский на улице Кагана обновят 530 метров тепловых сетей.
Специалисты уже частично смонтировали камеры и полностью поменяли запорную арматуру. По словам заместителя главного инженера Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Алексея Михайлюка, объем работ довольно большой.
«От котельной до микрорайона специалисты проложат 530 метров трассы в однотрубном исполнении, также выполнят работы по замене внутриквартальных трасс», — пояснил Алексей Михайлюк.
Помимо этого, на котельной № 2 проведут химводочистку, отремонтируют котел и автоматику безопасности. Все работы планируют завершить до начала отопительного сезона.
Алексей Михайлюк отметил, что после реконструкции сетей снабжение микрорайона Новлянский теплом и горячей водой значительно улучшится.
«Качественным ресурсом обеспечим 93 многоквартирных дома и 22 социальных объекта», — подчеркнул Михайлюк.
Всего в текущем году благодаря инвестиционной программе «Газпром теплоэнерго МО» в Воскресенске планируют модернизировать пять объектов теплосетей и реконструировать четыре.