Более 500 метров теплосетей обновят в микрорайоне Новлянский в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. В микрорайоне Новлянский на улице Кагана обновят 530 метров тепловых сетей.

Специалисты уже частично смонтировали камеры и полностью поменяли запорную арматуру. По словам заместителя главного инженера Воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Алексея Михайлюка, объем работ довольно большой.

«От котельной до микрорайона специалисты проложат 530 метров трассы в однотрубном исполнении, также выполнят работы по замене внутриквартальных трасс», — пояснил Алексей Михайлюк.

Помимо этого, на котельной № 2 проведут химводочистку, отремонтируют котел и автоматику безопасности. Все работы планируют завершить до начала отопительного сезона.

Алексей Михайлюк отметил, что после реконструкции сетей снабжение микрорайона Новлянский теплом и горячей водой значительно улучшится.

«Качественным ресурсом обеспечим 93 многоквартирных дома и 22 социальных объекта», — подчеркнул Михайлюк.

Всего в текущем году благодаря инвестиционной программе «Газпром теплоэнерго МО» в Воскресенске планируют модернизировать пять объектов теплосетей и реконструировать четыре.