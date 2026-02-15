Более 500 лыжников со всего Подмосковья приняли участие в Мытищинской лыжне

Мытищинский лесопарк стал центром притяжения для любителей лыжного спорта 7 февраля. Более 500 участников из разных округов Подмосковья приехали, чтобы пройти дистанции и побороться за призы.

Соревнования традиционно начались с забегов самых юных лыжников, которые первыми опробовали трассу. Затем на дистанцию 500 метров вышли ребята постарше, а завершили программу опытные спортсмены, преодолевшие 5 километров. Такая организация позволяет привлечь к участию любителей всех возрастов и уровней подготовки.

По итогам забега победители и призеры получили медали, грамоты и памятные сувениры. Все финишеры, вне зависимости от занятого места, смогли насладиться атмосферой спортивного праздника и активного отдыха на свежем воздухе.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что все участники и болельщики получили заряд бодрости и хорошего настроения. По ее словам, каждый, кто вышел на старт «Мытищинской лыжни», уже является победителем, ведь главное в таких соревнованиях — не скорость, а участие и любовь к спорту.