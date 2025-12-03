Более 500 кубометров мусора вывезли из лесов Люберец в 2025 году

В этом году в Люберцах ликвидировали 18 несанкционированных свалок.

«В 2024 году было ликвидировано 11 свалок объемом 464 кубометра, а за 2025 год уже ликвидировано 18 свалок совокупным объемом 537 кубометров», — сказал начальник управления по охране окружающей среды администрации Иван Тарасов.

К примеру, летом по обращению жителей оперативно убрали один из навалов. Также около деревни Торбеево нашли и вывезли два новых подобных скопления отходов — территорию полностью очистили с помощью спецтехники.

Отметим, что в округе работает 25 камер с функцией распознавания номеров, подключенных к системе «Безопасный регион». С их помощью и выявляют такие случаи.

По информации администрации муниципалитета, на результате сказывается эффективная работеэа с Мособллесом и Комитетом лесного хозяйства Московской области.