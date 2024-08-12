Более 500 кг гумпомощи собрали волонтеры из Подольска для Курской области

Добровольцы городского округа Подольск собрали около 500 килограммов гуманитарной помощи для жителей Курской области. Медикаменты и средства радиоэлектронной борьбы для пострадавшего региона предоставили депутаты Совета депутатов округа.

Свыше 500 килограммов гуманитарной помощи пожертвовали жители Подольска для Курской области, в том числе продукты питания, медикаменты, одежду, средства гигиены. В сборе участвовали коллективы предприятий, сотрудники учреждений культуры, спорта, образования, здравоохранения, молодежи.

Мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, который на несколько десятков метров обнаруживает и создает помехи для вражеских дронов, подготовили депутаты Совета депутатов Подольска. Также они передали для жителей пострадавшего региона медикаменты. На установку радиоэлектронной борьбы собрали 40 тысяч рублей, ее уже доставили в Курскую область и установили на автомобиль для эвакуации раненых.

«Любой автомобиль в зоне доступности FPV-дрона противника в 99% случаев спровоцирует атаку. Поэтому установка средств радиоэлектронной борьбы на эвакуационный автомобиль дает шансы на сохранение жизни эвакуационных групп и самой техники», — сказал депутат Совета депутатов Сергей Кулев.

Средства на вторую установку депутаты продолжают собирать, а также участвуют в закупке лекарств.

Гуманитарную помощь для жителей Курской области принимают добровольцы Волонтерского центра на улице Ульяновых, дом № 1. Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (4967) 50-04-93 и 8 (916) 053-65-72.

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