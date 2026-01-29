Более 500 дворников задействовали в уборке снега в Истре 29 января

С шести часов утра в Истре началась уборка снега. На улицы вывели порядка 540 рабочих МБУ, управляющих компаний и подрядных организаций.

Более 500 дворников занялись расчисткой общественных пространств в Истре. На их вооружении — более 100 спецмашин.

Еще свыше 100 рабочих и 45 технических средств задействовали в уборке снега на дорогах регионального и муниципального значения.

Сильный снегопад обрушился на Московский регион в начале недели. В области на борьбу со стихией направили 30 тысяч дворников и 7,5 тысячи спецмашин. Они трудятся круглосуточно, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей.