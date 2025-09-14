Более 500 деревьев и кустарников высадили за один день во дворах в Дубне

В Дубне, в левобережной части города, высадили более 500 деревьев и кустарников в рамках работ по комплексному благоустройству дворов. Сирень, туи и пузыреплодник привезены из Тамбовской области.

В фермерском хозяйстве они выращены специально для посадки в Дубне — будут хорошо себя чувствовать на севере Московского региона. Специалисты уверены, что приживутся хорошо — погода способствует. Выглядит уже нарядно — стройные ряды пузыреплодника добавляют ярких красок в осенний пейзаж и вызывают большое одобрение у жильцов.

Теперь во дворах есть и удобные садовые диваны, установленные в нескольких точках так, что создаются уютные уголки для отдыха. Есть и лавочки у подъездов, к которым проложен новый асфальт, и парковки для велосипедов. Крытые — что важно. Их тоже установили по согласованию с местными жителями — многие в Дубне предпочитают передвигаться на двухколесном транспорте.