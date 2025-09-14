Более 500 деревьев и кустарников высадили за один день во дворах в Дубне
В Дубне, в левобережной части города, высадили более 500 деревьев и кустарников в рамках работ по комплексному благоустройству дворов. Сирень, туи и пузыреплодник привезены из Тамбовской области.
В фермерском хозяйстве они выращены специально для посадки в Дубне — будут хорошо себя чувствовать на севере Московского региона. Специалисты уверены, что приживутся хорошо — погода способствует. Выглядит уже нарядно — стройные ряды пузыреплодника добавляют ярких красок в осенний пейзаж и вызывают большое одобрение у жильцов.
Теперь во дворах есть и удобные садовые диваны, установленные в нескольких точках так, что создаются уютные уголки для отдыха. Есть и лавочки у подъездов, к которым проложен новый асфальт, и парковки для велосипедов. Крытые — что важно. Их тоже установили по согласованию с местными жителями — многие в Дубне предпочитают передвигаться на двухколесном транспорте.
«В этом году мы усилили работу во дворах. Заранее провели встречи жители и вместе с ними выстроили дорожные карты. И сегодня все, что мы обсуждали, реализовано: установлены крытые велопарковки, обустроены зоны отдыха, отремонтированы дороги, добавлено освещение», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Комплексное благоустройство шести дворов в левобережной Дубне завершено на 95%. Кусты пузыреплодника высажены на месте старого металлического заборчика. Они разрастутся, сольются в единое целое и станут живой изгородью — плотной, довольно высокой и яркой.
Сирень и туи будут высажены во дворах Левобережья, рябина и лиственница предназначены для правобережных, в которых до конца текущего года будет проведено комплексное благоустройство.