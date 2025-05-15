Более 500 человек посетили фестиваль городов Подмосковья в Павловском Посаде

В городском парке Павловского Посада областной фестиваль городов региона «Мое Подмосковье, мой город родной» объединил свыше 500 человек. Участники клуба «Активное долголетие», а также команды комплексных центров социального обслуживания и реабилитации из девяти городов Московской области представили творческие номера.

По словам главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова, своей активностью и жизнелюбием представители «Активного долголетия» доказали, что возраст — не преграда для интересной жизни.

«Сегодня Московская область — это не просто регион вокруг столицы, а целый мир, где переплетаются история, культура, наука и природная красота. Недаром Подмосковье всегда вдохновляло писателей, поэтов, художников и композиторов. И сегодня мы вновь в этом убедились», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Отметим, что проект «Активное долголетие» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участники занимаются спортом, творчеством и общественной деятельностью.