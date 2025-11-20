Более 50 животных спасли за полгода в приюте в Дубне

Шесть месяцев назад администрация Дубны выделила муниципальное помещение для передержки диких котов и кошек после стерилизации приюту «Кот Леопольд». За это время волонтерам удалось спасти более полусотни животных.

В приюте обустроили чистую и карантинную зоны, установили специальные вольеры для питомцев.

«Карантин нужен для того, чтобы животное при поступлении обрабатывали, стерилизовали, кастрировали, лечили, если оно больное. Мы смотрим: если кошка социализирована, ласковая, готовая поехать домой, ее перемещаем в чистую комнату», — пояснила волонтер приюта Татьяна Кондаурова.

После стерилизации и кастрации, если жители заботятся о дворовых животных, котов возвращают на обжитые места. В приюте также есть программа бесплатной кастрации, чтобы сократить количество выброшенных на улицу домашних котят.

Дубненские волонтеры спасают животных не только в своем округе, но и в соседних муниципалитетах, а также помогают котам найти новую семью, что особенно важно в холодное время года.

«Мы со стороны городской администрации стараемся поддерживать такие инициативы. Знаю, что волонтерам помогают и руководители городских предприятий. Это задача, которую надо решать всем вместе», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.