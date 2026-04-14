Более 50 вывесок на иностранном языке выявили во время проверки в Мытищах

Сотрудники администрации округа провели осмотр объектов на соответствие новым требованиям к оформлению. Федеральный закон, регламентирующий написание на русском языке, вступил в силу 1 марта 2026 года.

Цель таких изменений — дать возможность клиенту ознакомиться с информацией без переводчика, словаря и знания иностранных языков. Сотрудники управления потребительского рынка и услуг на регулярной основе проводят проверку объектов на предмет соблюдения этих требований.

Основные правила предписывают использовать русский язык для названий, информации о режиме работы, правил оказания услуг, для навигации внутри зданий и на территории, ценников и информации об акциях, а также для табличек «открыто/закрыто», «вход/выход», «касса» и так далее.

Использование иностранных слов не запрещается, но становится нарушением, если слово используется как основная информация для потребителя, отсутствует равнозначная версия на русском языке или она написана мелким шрифтом.

Нововведения не коснутся бизнеса, который успел зарегистрировать слова и слоганы на иностранном языке в качестве товарных знаков и знаков обслуживания или закрепить за собой такие фирменные наименования.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации округа Елена Подмаркова отметила, что руководителям объектов, где зафиксированы нарушения, выдали уведомления, а вся информация направлена в управление градостроительного развития для дальнейшего принятия мер. Она подчеркнула, что работа в этом направлении будет продолжаться.