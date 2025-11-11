Более 50 тысяч жителей Солнечногорска прошли вакцинацию от гриппа

Кампания по вакцинации от гриппа в городском округе Солнечногорск успешно продолжается. На сегодняшний день прививку получили 56 тысяч человек, что составляет 72% от запланированного показателя. В числе иммунизированных — 16 тысяч детей.

Для процедуры применяются российские вакцины: детям вводят четырехвалентный препарат «Ультрикс Квадри», а взрослым доступны «Грипол Плюс», «СовиГрипп» и «Флю-м». Приоритетное внимание уделяется пациентам с хроническими заболеваниями и гражданам преклонного возраста.

«Прививка от гриппа особенно важна для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечная недостаточность и болезни легких. Иммунитет формируется в течение 12-24 дней, поэтому вакцинация должна проводиться заранее, до начала эпидемии. Важно не откладывать прививку до конца осени, чтобы избежать риска заражения в период максимальной активности вируса», — подчеркнула врач-эпидемиолог Солнечногорской больницы Ирина Васенкова.

Грипп представляет серьезную опасность для детей, пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями, поскольку способен вызывать тяжелые осложнения, включая воспаление легких и обострение уже имеющихся патологий. В группу повышенного риска заражения также входят сотрудники социальной сферы, образования, транспорта и торговли. Иммунная защита после прививки сохраняется около года, что требует ежегодной ревакцинации.

«Помимо прививочных кабинетов в поликлиниках, они работают в образовательных учреждениях, на предприятиях, а также функционируют выездные пункты вакцинации. Это позволяет охватить максимальное количество жителей и создать коллективный иммунитет», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Записаться на вакцинацию можно, позвонив по номеру 122, через портал Госуслуги или воспользовавшись чат-ботом Денис в Телеграме. Прививочные кабинеты в поликлиниках открыты с 8:00 до 20:00, а в амбулаторных учреждениях и ФАПах — до 19:00.