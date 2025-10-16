Более 50 тысяч жителей сделали прививки от гриппа в Ленинском округе

С сентября 2025 года от гриппа вакцинировали 53980 жителей Ленинского округа, что составляет 42% от плана. Более 3500 человек сделали прививки от пневмококковой инфекции.

В пунктах вакцинации муниципалитета применяют отечественные вакцины против гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», а также «Превенар» против пневмококковой инфекции. Вакцины содержат актуальные штаммы вируса и рекомендованы ВОЗ.

Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 1 Людмила Сухорукова напомнила, что риск заражения гриппом значительно снижается после иммунизации. «Противопоказаниями для вакцинации являются острые стадии любых заболеваний, а также аллергия на белковые препараты и ранее зафиксированные нежелательные последствия после введения вакцины», — добавила врач.

Жители округа могут бесплатно сделать прививку от гриппа в любом подразделении Видновской клинической больницы. Предварительно нужно записаться по телефону «122» или через портал «Здоровье». С собой следует взять паспорт и полис ОМС. В Ленинском округе также проводится выездная вакцинация на предприятиях и в учреждениях.Для этого руководители организации должны направить заявку в Видновскую

клиническую больницу.