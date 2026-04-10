Более 50 тысяч заявок на присвоение адреса подали в Подмосковье с начала года

С начала года на портал госуслуг Московской области поступило более 50 тысяч заявлений на присвоение и аннулирование адреса объекта адресации. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Объектами адресации могут быть земельные участки, здания, сооружения, помещения, являющиеся частью объекта капитального строительства, а также машино-места. Присвоенный адрес вносится в Государственный адресный реестр.

Чтобы подать заявление на услугу «Присвоение адреса», нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить онлайн-форму. Перед подачей заявления следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке https://fias.nalog.ru/.

Заявление на аннулирование адреса можно подать в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса или отказа в осуществлении кадастрового учета. Услуга предоставляется бесплатно, а ответ поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.