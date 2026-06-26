Более 50 тысяч заявлений на подготовку градпланов подали в Подмосковье

С начала года жители Московской области подали свыше 50 тысяч заявлений на подготовку градостроительных планов для земельных участков через портал госуслуг. Это стало известно из пресс-службы Министерства государственного управления региона.

Чтобы воспользоваться услугой «Подготовка градостроительных планов земельных участков», необходимо зайти на региональный портал в раздел «Бизнесу», затем выбрать «Земля» и «Кадастр и регистрация права». После авторизации через ЕСИА нужно заполнить онлайн-форму заявления и приложить требуемые документы.

Обратиться за услугой могут индивидуальные предприниматели, а также физические и юридические лица, владеющие земельным участком на правах собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования. Градостроительный план необходим для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.

Срок предоставления услуги составляет 14 рабочих дней, при этом она оказывается бесплатно.