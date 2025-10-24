Более 50 тысяч школьников Подмосковья пройдут профессиональные пробы в этом году

Подмосковные школьники получают помощь в выборе профессии: они посещают предприятия региона, а также проходят пробы для выбора будущей специальности. В этом году в них поучаствуют более 50 тысяч человек.

Единую модель профориентации реализуют в Подмосковье уже третий год. Она охватывает учащихся с шестого по 11-й класс. В рамках проекта ребята проходят профессиональные пробы на специальной платформе.

«Чтобы помочь школьникам определиться с будущей профессией, мы проводим профессиональные пробы — на базе колледжей, вузов, кванториумов и предприятий. Ребята могут попробовать себя в разных направлениях и понять, что им действительно интересно. К концу года такую возможность получат около 50 тысяч школьников», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Профессиональные пробы проводят по разным направлениям. Это инженерия, медицина, программирование и многое другое. Ребята узнают об особенностях выбранной специальности и перспективах трудоустройства. При этом каждый может попробовать выполнить практические задачи по сбору электросхем, написанию кода или химическому анализу.

Школьники также посещают предприятия региона. За год они поучаствовали более чем в трех тысячах экскурсий. В числе партнеров — особая экономическая зона ТВТ «Дубна», национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова, Демиховский машиностроительный завод и другие компании.