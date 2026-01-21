Более 50 тысяч кубометров снега вывезли из Люберец с начала 2026 года

Семь подрядных организаций с начала года очистили 452 километра автомобильных дорог в Люберцах. Работы ведутся в круглосуточном режиме после мощного снежного циклона «Фрэнсис», который прошел 9 января.

Для обработки дорог заготовили 11 тысяч тонн противогололедных материалов и 965 тонн реагентов. С начала года привели в порядок 452 километра автомобильных дорог, сообщил руководитель управления дорожного хозяйства администрации Люберец Иван Игнатов.

Работы ведутся в круглосуточном режиме и включают механизированную уборку, прометание проезжих частей и тротуаров, противогололедную обработку, а также погрузку и вывоз снежных масс.

Отдельное внимание уделяется безопасности пассажиров общественного транспорта. На территории округа расположены 178 региональных и 161 муниципальная остановка, которые регулярно очищают от снега и наледи.