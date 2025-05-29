Более 50 торговых точек проверили в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации округа проверили более 50 магазинов в жилом комплексе «Императорские Мытищи» на Тенистом бульваре. Подобные рейды проводят в муниципалитете регулярно.

Проверяющие оценивали состояние входных групп, соответствие внешнего облика нормам, использование контрольно-кассовых терминалов и наличие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова отметила, что наиболее распространенными нарушениями стали незаконная реклама, отсутствие уголка потребителя и мусорных урн. Все торговые точки утверждали, что у них есть договоры на вывоз ТКО, но не смогли предоставить их сотрудникам управления.

«В связи с этим мы обратились к Сергиево-Посадскому регоператору за информацией о заключении договоров для всех проверенных объектов. В случае их отсутствия информация о нарушителях будет направлена в соответствующие органы для принятия административных мер. Мы продолжаем контролировать ситуацию», — сказала Елена Подмаркова.

Разъяснительные беседы о необходимости соблюдения требований к содержанию торговых объектов провели с руководителями и продавцами сетевых магазинов, а также с представителями малого бизнеса. «Наша цель — провести инвентаризацию всех объектов потребительского рынка и обновить их реестр», — подчеркнула начальник управления.