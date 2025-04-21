Более 50 студентов сдали кровь во время донорской акции в Подольске

Свыше 50 студентов из Подольска приняли участие в ежегодной молодежной акции «Стань донором крови». Всего ребята сдали 20 литров жизненно важного компонента.

Акцию провели в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Подольская станция переливания крови». Участниками мероприятия стали студенты учреждений профессионального образования, активисты молодежных общественных организаций Подольска и волонтеры.

«Сдаю кровь впервые. Мне недавно исполнилось 18 лет. Чувствую себя отлично. Сделал доброе дело. Возможно, моя кровь кому-то поможет», — поделился студент Игорь Пономарев.

После процедуры каждый участник акции получит денежную компенсацию на питание в размере 1052 рублей. Ребят также освободят от занятий.

Мероприятие проводят для популяризации донорства среди молодежи. В Подольске в этом году его организуют три раза: два — весной и один — осенью.

Отметим, что в учреждении здравоохранения выдают справку, по которой работодатель предоставляет донору выходной в день сдачи крови и дополнительный день к отпуску. Помимо этого, ему выплачивают денежную компенсацию расходов на питание.