Более 50 студентов приняли участие в фестивале «Всегда 20» в Мытищах

Региональный творческий фестиваль «Всегда 20» прошел среди студенческих отрядов Московской области в Мытищах. В мероприятии приняли участие более 50 молодых и талантливых ребят.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула, что в этом году Российские студенческие отряды (РСО) отмечают двойной юбилей — 65 лет с момента создания движения и 20 лет с начала его современного этапа. Она отметила, что в честь этих событий по всей стране проходят различные мероприятия и Подмосковье не стало исключением.

Творческий фестиваль вновь продемонстрировал, что участники не только являются высококвалифицированными специалистами, но и обладают артистическими талантами. Конкурс охватывал несколько направлений: вокал, хореографию, театр и медиа. Результаты объявят во время торжественного закрытия третьего трудового семестра студенческих отрядов области.

Фестиваль проходил в несколько этапов. Участники сначала отправляли видеозаписи своих номеров, потом проходил онлайн-отбор, а затем финалисты смогли продемонстрировать свои способности на гала-концерте.

Командир штаба РСО в Мытищинском филиале МГТУ имени Н. Э. Баумана Александр Калинкин отметил значимость фестиваля и выразил благодарность всем артистам, принявшим участие. Он отметил, что их мастерство и талант вдохновляют и создают незабываемые впечатления. Калинкин также предложил сделать фестиваль «Всегда 20» ежегодным событием.

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