Более 50 случаев незаконной рубки лесов пресекли в Подмосковье с января

В Подмосковье продолжается работа по охране лесов. Представители Комлесхоза региона ежедневно патрулируют территории и выявляют нарушения. С начала 2025 года зафиксировали 56 случаев незаконных рубок.

По словам председателя Комитета Алексея Ларькина, с начала года возбудили восемь уголовных дел, к административной ответственности привлекли 25 человек, а сумма штрафов превысила миллион рублей. Остальные случаи находятся в стадии расследования. Общий ущерб лесам превысил пять миллионов рублей.

Напомним, за незаконную рубку, повреждение деревьев или самовольное выкапывание кустарников предусмотрены штрафы: для граждан — до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.