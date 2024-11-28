Более 50 школьников в Люберцах сдали нормативы ГТО для поступления в вуз

Более 50 люберецких школьников выполнили нормативы в рамках программы «В вуз с ГТО». Инициатива реализуется только в этом городском округе. Золотые, серебряные и бронзовые значки помогут набрать дополнительные баллы для приемной кампании в 2025 году.

Очередной этап программы «В вуз с ГТО» прошел на стадионе «Урожай» в Томилине.

«В сдаче норм приняли участие выпускники лицея № 12, гимназии № 41, гимназии № 18, а также школы № 51. Также выполнить нормы комплекса смогли все желающие», — отметил Евгений Петров.

Юноши и девушки получат медали отличия, которые помогут набрать дополнительные баллы для поступления в вуз в 2025 году. Уточнить необходимую информацию можно по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru.

Отметим, в проекте «В вуз с ГТО» в Люберцах принимают участие около 1 325 учеников 11-х классов.

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