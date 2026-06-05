Более 50 проектов и свыше 40 компаний. Воробьев обсудил с представителями немецкого бизнеса работу в Подмосковье

Немецкие партнеры сохраняют активное присутствие в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев на полях ПМЭФ-2026 встретился с Маттиасом Шеппом, Томасом Брухом и Лео Эппингером, которые представили бизнес Германии.

Одной из наиболее популярных торговых сетей среди жителей региона остается «Глобус». В области работают восемь гипермаркетов и свыше 20 фудтраков. Кроме того, в Пушкино открыт логистический центр.

«Сегодня в регионе реализуется более 50 проектов, а свыше 40 компаний продолжают работать в штатном режиме. Среди них — Wilo, Linde Gas, Rehau и другие. Ценим, что даже в непростых условиях наши партнеры сохраняют присутствие в регионе и продолжают развивать свои предприятия», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Общий штат сотрудников составляет 4,2 тысячи человек. В 2025 году компания принесла в бюджет Подмосковья 1,31 миллиарда рублей налогов.

Также в регионе работает компания «Мастерлок», которая занимается мобильным ремонтом критически важного зарубежного оборудования, в том числе GE, Siemens, Caterpillar и MAN. Также она разрабатывает и выпускает уникальные инструменты и станки, позволяя снижать зависимость от сторонних сервисов.

В Подольске у предприятия есть производственно-складской комплекс площадью 1,3 тысячи квадратных метров, где работают свыше 20 человек.

Компания намерена в дальнейшем расширить мощности на две-три тысячи квадратных метров. Руководство обратилось к властям Подмосковья за помощью в подборе подходящей площадки в особой экономической зоне или формате «лайт индастриал». Губернатор пообещал, что регион окажет содействие.

«Важно, что наши партнеры не просто сохраняют бизнес в Подмосковье, а продолжают инвестировать, создавать новые рабочие места и участвовать в развитии экономики региона», — заключил Андрей Воробьев.