Более 50 преступлений раскрыли с помощью камер видеонаблюдения в Чехове

С 2017 года в округе реализуется программа «Безопасный регион». Главная ее задача — снижение числа преступлений.

На данный момент во дворах, общественных местах и на дорогах установлено около 2 тысяч камер. Жителям муниципалитета советуют обращаться в полицию при любых происшествиях — видеозаписи оперативно передают информацию сотрудникам правопорядка.

Благодаря системе видеонаблюдения только за прошлый год было раскрыто более 50 преступлений, за восемь месяцев текущего — 57. Так, «Безопасный регион» помог установить личности неизвестных, которые в ночь на 2 августа ломали самокатами шезлонги на набережной реки Теребенка.