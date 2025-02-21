Более 50 поэтов приняли участие в окружном творческом конкурсе в Одинцове

В Одинцовском округе прошел 15-й окружной музыкально-поэтический конкурс «Успенские встречи», который собрал творческие коллективы со всей Московской области. Мероприятие прошло на площадке Культурного центра имени Иосифа Кобзона в Успенском.

Организаторы фестиваля, в том числе члены Культурно-просветительской секции Московского областного отделения Императорского Православного Палестинского Общества, приложили значительные усилия для подготовки этого масштабного события. Возглавил жюри руководитель секции Геннадий Сорокоумов, а в состав судейской коллегии вошли известные деятели культуры, такие как поэтесса Анна Николаева.

Фестиваль «Успенские встречи» проводят для сохранения духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания молодежи и поддержки талантливых авторов.

В этом году конкурс включал восемь номинаций, среди которых особый интерес вызвали «Наш Донбасс» и «Гражданская лирика». Участники представили свои работы в различных форматах: стихи, песни и видеоклипы, продемонстрировав высокий уровень мастерства и глубокую эмоциональную вовлеченность.