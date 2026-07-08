Более 50 многоквартирных домов отремонтируют в Богородском округе

Продолжается обновление жилого фонда в Богородском округе. В рамках региональной программы капитального ремонта Московской области в 2026 году работы проведут в 53 многоквартирных домах.

Капитальный ремонт пройдет в Ногинске, Старой Купавне, Электроуглях, поселке Обухово, а также в деревнях Авдотьино и Большое Буньково. Всего программа включает 81 вид работ.

Основное внимание уделят инженерным системам: в 16 домах обновят внутридомовые сети электроснабжения, водоснабжения, отопления, водоотведения и газоснабжения. В девяти домах выполнят ремонт фасадов, в 38 — кровельные работы. Еще в двух зданиях проведут техническое обследование.

Первые результаты уже видны. В Ногинске завершены фасадные работы в доме № 226Б на улице 3-го Интернационала. Жители могут узнать информацию о сроках ремонта своего дома на официальном сайте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области в разделе «Найти дом».

Капитальный ремонт помогает повысить безопасность и комфорт проживания, а также продлить срок службы многоквартирных домов.