Более 50 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Подольске

В Подольске в план капремонта на текущий год включили 283 многоквартирных дома, в 53 работы уже завершены. На этих объектах уже обновили крыши и фасады, отремонтировали лифты, инженерные сети, установили узлы управления отоплением и горячей водой.

Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал, что строительный мусор не должен оставаться на территории и детских площадках. Нарушения зафиксируют управляющие организации.

Сейчас продолжается ремонт в 58 домах. Также в округе активно идет подготовка к зиме. В 143 домах Климовска основной объем работ по установке индивидуальных тепловых пунктов выполнен, проводят пусконаладку узлов управления. До конца августа планируют все закончить.

Всего на текущий год запланировано обновление 900 элементов в многоквартирных домах. В том числе предстоит замена кровель, систем электро- и газоснабжения, инженерных коммуникаций, а также ремонт подвалов, фасадов и кровель.