Более 50 мероприятий пройдут в Солнечногорске в честь Дня России

Более 50 мероприятий пройдет в городском парке, на набережной озера Сенеж, на стадионе «Металлург» и во всех территориальных отделах Солнечногорска в честь Дня России. Для жителей и гостей округа подготовили концерты, мастер-классы, выставки и спортивные события.

В городском парке культуры и отдыха выступят творческие коллективы, также состоится торжественная церемония вручения первых паспортов подросткам. Будет работать полевая кухня. На набережной озера Сенеж юные жители округа смогут сделать аквагрим. Для памятных снимков развернут фотозону «Россия — это мы». В 15:00 пройдут парусные гонки в акватории озера Сенеж.

«День России — это важный праздник, который объединяет всех нас. Мы стараемся сделать программу мероприятий разнообразной и интересной для каждого жителя округа, чтобы в этот день люди могли не только насладиться культурой и спортом, но и почувствовать единство и гордость за нашу страну», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, 12 июня в 16:00 на стадионе «Металлург» пройдет матч между футбольными клубами «Солнечногорск» и «Физтех» в рамках Чемпионата Московской области по футболу.

С подробной афишей можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск.