Более 50 мероприятий к Международному женскому дню пройдут в Видном за неделю

Свыше 50 мероприятий к 8 марта проведут учреждения культуры Ленинского округа. Для жителей муниципалитета подготовили концерты, выставки, мастер-классы и конкурсы.

Все муниципальные учреждения культуры Ленинского округа подготовили мероприятия к Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе городского округа.

«Праздничные мероприятия пройдут в досуговых центрах, школах искусств, парках Ленинского округа — это будут концерты, выступления творческих коллективов, конкурсные и игровые программы для всей семьи. Приглашаем юных жителей вместе с мамами и бабушками. В библиотеках округа пройдут мастер-классы по весенней тематике, музыкальные викторины и литературные вечера», — рассказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимир Каширин.

В поселке Совхоза имени Ленина, Молокове и Измайлове организуют выставки детских рисунков в 3D-технике и других жанрах изобразительного искусства. В библиотеке поселка Развилка проведут познавательное занятие о семейных ценностях, а в поселке Володарского — час здоровья для пожилых людей. В Центральной библиотеке в Видном пройдет тематическая игра «Угадай мелодию», а в библиотеке в Молокове — мастер-класс по флористике.

Праздничная программа «Время цвести» состоится в парках Центральном, Расторгуевском и лесопарке «Высота» 8 марта в 11:00.

Главным событием этой недели станет праздничный концерт в Детской школы искусств в Видном. Он пройдет 6 марта в 12:00. На него пригласили жен и матерей участников СВО, ветеранов, представителей общественных организаций, муниципальных предприятий и учреждений.

«Всех представительниц прекрасной половины человечества приглашаем 8 марта на площадку перед кинотеатром „Искра“, где в 12:00 состоится праздничный концерт творческих коллективов Ленинского округа», — подчеркнул Владимир Каширин.