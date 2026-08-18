В 2026 году в рамках проекта «Москва — область» в Подмосковье запустили 29 маршрутов «Мосгортранса», в планах до декабря — еще 25. Об этом сообщили на еженедельном совещании по ВКС губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

Так, в августе на маршрут № 1971 в городском округе Химки вышли первые 11 электробусов.

Воробьев напомнил, что в Подмосковье реализуется большая программа по усилению. «Мосгортранс» становится на маршруты «Москва — область».

Эта работа позволила высвободить 291 автобус и усилить ими 109 подмосковных маршрутов до метро, МЦД, железной дороги и других точек.

Ранее Воробьев рассказал, как подмосковный транспорт подготовили к осеннему сезону. На линии выйдут 252 новых автобуса.