Более 50 литров донорской крови планируют собрать на акции в Дубне

В Дубне проведут выездную донорскую акцию. Желающие стать волонтерами и сдать кровь могут поучаствовать в ней 10 февраля в Доме культуры «Октябрь».

Акция начнется в 9:30 и завершится в полдень. Доноров будут ждать медицинские специалисты Подмосковного центра крови и Дубненской больницы.

Перед донацией обязательно проведут обследование, проконсультируют, ответят на вопросы. Если противопоказаний не будет, донора направят на процедуру.

Доноры получат денежную компенсацию на питание — 1052 рубля, а также справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением зарплаты.

«Донорская кровь — это ценный ресурс для тех, кто нуждается в срочной помощи. Сдавая свою кровь, вы помогаете врачам спасать жизни и возвращать людям здоровье», — добавил главный врач Игорь Давронов.

Записаться можно уже сейчас по телефону 8 49621 7-04-00 добавочный 0787. Во время прошлой акции удалось собрать 48 литров крови. Участниками стали 120 человек.