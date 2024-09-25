Более 50 километров тротуаров построили по нацпроекту в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье построили более 50 километров новых тротуаров вдоль региональных трасс. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжаются.

«В 30 округах Подмосковья построили 64 новых тротуара общей протяженностью более 50 километров. Чтобы маломобильным пешеходам было комфортно, тротуары обустраивают с пониженными съездами и бордюрным камнем. Самые длинные дорожки построили в Пушкинском, Коломне, Серпухове, Кашире и Щелкове», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Новые тротуары вдоль дорог появились, например, в селе Черкизово. По дорожкам можно безопасно дойти до школы и детского сада, дома культуры, почты, медпунктов и усадьбы.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что работы продолжаются в девяти округах. До конца года построят еще около 15 километров тротуаров, в том числе на улице Володарского в Наро-Фоминске, деревне Леоново в Егорьевске, между деревнями Лопотово и Полежайки в Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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