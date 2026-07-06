Более 50 километров дорожной разметки обновили в Люберцах с начала лета

В городском округе Люберцы с начала летнего периода обновили 53,8 километра линейной дорожной разметки. Также работы затронули 273 пешеходных перехода, завершить обновление планируют к сентябрю.

Основной объем работ на муниципальных дорогах выполняют в ночные часы. Такой график позволяет не ограничивать движение транспорта и поддерживать стабильную дорожную обстановку.

Применяют термопластик, холодный пластик и дорожную краску. Нанесение выполняют механизированным и ручным способом, что обеспечивает равномерность линий и их устойчивость к износу при разных погодных условиях.

«С начала летнего периода в городском округе Люберцы обновили 53,8 километра линейной разметки, а также разметку на 273 пешеходных переходах», — рассказал заместитель начальника управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Евгений Макаров.

Работы по обновлению дорожной разметки планируют завершить к сентябрю.