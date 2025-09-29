Более 50 километров дорог отремонтируют в Можайском округе в 2025 году

Дорожные службы ранее полностью заменили асфальт на этом участке. Сейчас специалисты «Мосавтодора» приступили к монтажу «лежачих полицейских», которые вынудят водителей снижать скорость на подъезде к пешеходному переходу.

Следующим шагом станет нанесение дорожной разметки, в том числе и обновленной «зебры», которая сделает переход для школьников и жителей еще более заметным. Работы ведутся с учетом всех норм и требований.

Всего в текущем году в округе планируют отремонтировать более 51 километра муниципальных и региональных дорог, большую часть работ уже выполнили.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.