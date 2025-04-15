Более 50 килограммов пластиковых крышечек отправят на переработку в Жуковском

«Волонтеры Подмосковья» из городского округа Жуковский в очередной раз выгрузили эко-сердце. Жители положили в него свыше 50 килограммов пластиковых крышечек, которые отравятся на переработку в «Мегабак».

Каждый день горожане сдают крышечки в переработку в эко-сердце. Оно расположено вблизи Молодежного центра «Дружба» по адресу: улица Молодежная, дом № 22.

По словам муниципального координатора организации «Делай» в Жуковском Татьяны Родионовой, волонтеры стараются как можно чаще разгружать емкость для сбора пластика.

«У нас очень активные жители, и они постоянно сдают крышечки, которые мы с радостью передаем на переработку. Каждая сданная крышечка — это наш общий вклад в чистоту природы!» — добавила Татьяна.

Все желающие могут внести свой вклад в защиту экологии и сдать крышечки от воды, сока, молока и других напитков.