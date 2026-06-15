Более 50 инвестпроектов с иностранным капиталом реализуют в Подмосковье

Фото: В Кашире открыли завод "Л-Пак" по производству гофрокартона и упаковки / Медиасток.рф

Подмосковье проводит переговоры с иностранными компаниями о расширении действующих производств и создании новых. Несколько таких встреч прошло на полях Петербургского международного экономического форума, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева в интервью ТАСС.

В рамках форума прошла встреча с немецкой внешнеторговой палатой и представителями немецкого бизнеса.

«Было также несколько встреч с другими иностранными делегациями — это ОАЭ, Беларусь. Также, наверное, по итогам ПМЭФ будут новые договоренности с китайскими инвесторами. Рассчитываем на то, что они будут тоже реализованы», — сказала Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что немецкий капитал остается крупнейшим в Подмосковье среди иностранных инвесторов. Сейчас в регионе реализуют более 50 проектов, еще порядка 40 компаний продолжают работу в штатном режиме.