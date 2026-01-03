Более 50 единиц техники убирают улицы Люберец от снега

После мощного снегопада в Люберецком городском округе развернута масштабная уборочная операция — дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность горожан и бесперебойное движение транспорта. В работах задействованы свыше 50 единиц спецтехники и более 100 коммунальщиков.

«Наши службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Задействовано более 50 спецмашин и свыше 100 рабочих, техника и люди уже вышли для противогололедной обработки и уборки от снега дорог, тротуаров», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Особое внимание уделяется расчистке тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и другим местам массового скопления людей. Это позволяет обеспечить безопасное передвижение пешеходов в условиях зимней погоды.

Водителей Люберец призывают соблюдать повышенную осторожность: снижать скорость, держать безопасную дистанцию и учитывать скользкое дорожное покрытие.