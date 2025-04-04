Более 50% дорог привели в порядок в Дубне в рамках месячника чистоты

В Дубне продолжается месячник чистоты, начавшийся еще в конце марта. Коммунальные службы активно занимаются благоустройством города после зимнего периода, выполняя работы в интенсивном режиме.

Глава города Максим Тихомиров отметил, что работы предстоит немало, но важно, что и техника, и сотрудники готовы к наведению порядка. Ежедневно, без выходных, бригады работают по разным направлениям. Поставлена задача — привести город в идеальное состояние к майским праздникам.

В городе необходимо очистить 130 километров дорог от накопившегося смета и провести влажную уборку. Для этих целей ежедневно на улицах задействованы подметально-уборочные машины «Чистодор», дорожные пылесосы и другая специализированная техника. Всего в уборке участвуют 25 спецмашин и 50 сотрудников, которые очищают парковочные зоны, дворы, а также моют бордюры и ограждения вдоль дорог.

Особое внимание уделяется озеленению. Рабочие приводят в порядок придорожные газоны, удаляя пыльный верхний слой. К майским праздникам планируется украсить город первыми клумбами, завершив основные работы по благоустройству.