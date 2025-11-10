Более 50 человек стали участниками донорской акции в Королеве

Заключительная акция текущего года «Спасибо, донор!» состоялась в Центральном доме культуры имени Калинина. Ее участниками стали 56 человек — студенты, педагоги, врачи, муниципальные служащие и работники предприятий города.

Помогала в организации мероприятия команда волонтеров, которые встречали доноров, оказывали информационную поддержку на всех этапах и разливали чай.

В ходе акции удалось заготовить почти 20 литров крови, которая вскоре поможет пациентам подмосковных больниц. А всего в 2025 году было собрано почти 134 литра донорской крови.

Следующая акция «Спасибо, донор!» пройдет 2 марта 2026 года. Присоединиться к ней могут все желающие жители Королева.

Для участия в акции необходимо выполнить несколько простых условий: иметь постоянную или временную регистрацию в любом субъекте Российской Федерации, быть старше 18 лет, не иметь противопоказаний для сдачи крови, при себе необходимо иметь оригинал паспорта и СНИЛС.